MediaWorld, ultimi giorni di XDays: cinque offerte imperdibili su laptop, smartphone e TV

L’iniziativa XDays da MediaWorld sta per concludersi. Mancando solamente due giorni alla scadenza delle offerte, vediamo cinque promozioni da non perdere su computer portatili, smartphone e smart TV, per dispositivi di marchi come HP, Philips, Sony, TCL e Xiaomi.

Iniziamo vedendo un’offerta specifica su un notebook particolarmente conveniente, ovvero HP Elitebook 830 G7. Si tratta di un computer portatile dotato di display WLED Full HD da 13,3 pollici, mentre sotto la scocca figurano il processore Intel Core i5-10210U con velocità di clock base a 1,6 GHz e Boost a 4,2 GHz, scheda grafica condivisa Intel UHD 620, 8 GB di memoria RAM DDR4 e SSD da 512 GB lato archiviazione. Il tutto viene proposto a 943 Euro anziché 1199 Euro, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero.

Passiamo ora al mondo smartphone con Xiaomi Mi 10T, venduto a 389 Euro contro i 499 Euro di listino. Sotto la scocca figura la CPU Qualcomm Snapdragon 865 octa-core a 2.82 GHz assieme a 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione non espandibile, batteria Li-Po da 5000 mAh e tripla fotocamera posteriore (64MP principale grandangolare + 13MP ultra grandangolare + 5MP macro) e sensore selfie da 20MP, per un display LCD Full HD+ da 6,67 pollici.

Altro dispositivo mobile particolarmente conveniente da MediaWorld è TCL 10 Plus, proposto a 268,99 Euro anziché 349 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. In questo caso si parla di un display AMOLED Full HD+ da 6,47 pollici, assieme al chipset Qualcomm Snapdragon 665 octa-core a 2 GHz, 256 GB di memoria interna espandibile con microSD, 6 GB di RAM, batteria da 4500 mAh e un comparto fotocamera caratterizzato da quattro sensori posteriori (48MP + 8MP + 2MP + 2MP) e una singola lente anteriore da 16MP.

È il momento di passare agli smart TV più interessanti degli XDays, a partire dal modello Philips 58PUS7855/12 con display LED Ultra HD 4K da 58 pollici e refresh rate di 60 Hz, supporto ai tuner DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellite, HDR10+ / HLG e DolbyVision, mentre lato audio figura il decoder Dolby Atmos. Questo televisore viene proposto a 549 Euro al posto di 699 Euro.

In alternativa, salendo a 899 Euro contro i 1099 Euro di listino troviamo il modello Sony KD55XH9096 con display Ultra HD 4K LED da 55 pollici, refresh rate a 100Hz, immancabile il supporto a DVB-T2 e DVB-S2 e, anche in questo TV, troviamo Dolby Atmos lato audio. Il sistema operativo, invece, è Android TV. Non mancano pure altri smart TV Sony in offerta, persino con cali fino a 800 Euro.

Sempre da MediaWorld, intanto, risulta disponibile uno smart TV LG CX OLED con uno sconto di 350 Euro.