MediaWorld e Unieuro: è 'battaglia' su Xiaomi Mi 10 Lite 5G, già in sconto

Dopo avervi descritto lo sconto sul TV OLED 4K da 55 pollici di Panasonic, torniamo a parlare di MediaWorld e delle sue offerte. Tuttavia, questa volta ci spostiamo in campo dispositivi mobili, dato che il prodotto coinvolto è lo smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Si tratta di un dispositivo arrivato in Italia il 3 giugno 2020, che mira a portare il 5G a un prezzo più accessibile (è tra gli smartphone meno costosi in tal senso). Pensate che stiamo parlando di un modello talmente recente che al momento non abbiamo nemmeno fatto in tempo a terminare la nostra recensione (lo stiamo provando in questi giorni, ci vorrà qualche settimana per tirare le somme). Eppure, Xiaomi Mi 10 Lite 5G è già al centro di un'offerta di MediaWorld.

Infatti, la nota catena lo ha scontato a 373 euro. Il prezzo di listino dello smartphone sarebbe di 399 euro, quindi il risparmio è pari a 26 euro. Xiaomi Mi 10 Lite 5G dispone di 6GB di RAM e di 128GB di memoria interna. La colorazione messa in offerta da MediaWorld è quella Aurora Blue, mentre, al momento in cui scriviamo, la colorazione Cosmic Grey viene venduta a 383 euro.

Analizzando il prezzo degli altri store principali, Unieuro ha avviato essenzialmente la stessa offerta. Infatti, i costi sono i medesimi: la colorazione blu costa 373 euro e quella grigia viene venduta a 383 euro. Insomma, ancora una volta le due note catene stanno dando vita a una "battaglia all'ultimo sconto".

Occhio però ad Amazon Italia. Infatti, qui il dispositivo si può portare a casa a 334 euro tramite rivenditori. Stiamo sempre parlando della variante da 6/128GB. Insomma, a prescindere dallo store scelto, sembra che Xiaomi Mi 10 Lite 5G sia già diventato ancora più economico di quanto previsto.