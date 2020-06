MediaWorld e Unieuro si danno 'battaglia' su Redmi Note 9 Pro, già in promo

Arrivato in Italia giusto qualche settimana fa, lo smartphone Redmi Note 9 Pro è già al centro di una "guerra all'ultimo sconto" tra MediaWorld e Unieuro. Infatti, le due note catene stanno cercando di superare "l'avversario" con la propria offerta.

In particolare, il dispositivo, nella sua versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, avrebbe un prezzo di 299,90 euro, ma MediaWorld lo ha già portato a 288,99 euro sul suo sito ufficiale. Questo significa che il risparmio è di 11,00 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Glacier White e Tropical Green (la Interstellar Grey costa un euro in più). In ogni caso, più che l'offerta in sé, è interessante analizzare la "battaglia" che si sta svolgendo con Unieuro.

Infatti, quest'ultima catena ha scontato lo stesso modello a 288 euro, ovvero 99 centesimi in meno di MediaWorld. Insomma, ancora una volta la "guerra all'ultimo sconto" si gioca sul filo dei centesimi, che a suon di "rilanci" potrebbero presto portare giù in modo interessante il costo dell'appena uscito smartphone Redmi Note 9 Pro. D'altronde, come avete visto, è già sceso di oltre 11 euro.

Insomma, non ci resta che vedere cosa combineranno Unieuro e MediaWorld nel corso delle prossime settimane, ma sicuramente Redmi Note 9 Pro è uno di quei dispositivi da tenere d'occhio, soprattutto in questa sua variante con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Tra l'altro, al momento in cui scriviamo, il prezzo di questo modello su Amazon è di circa 297 euro.