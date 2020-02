Mediaworld ed Unieuro: prezzi mai visti su tanti best buy Honor

Interessante offerta lanciata da Mediaworld ed Unieuro. Le due catene di distribuzione infatti scontano quest'oggi un'ampia gamma di smartphone targati Honor, per la contentezza di coloro che sono alla ricerca di dispositivi con design distintivo ed alte performance.

Da oggi, solo da Mediaworld ed Unieuro, sarà possibile godere di questi prezzi:

HONOR 9X, Disponibile nella colorazione Midnight Black al prezzo di €229,99

HONOR 20, Disponibile nella colorazione Midnight Black e Sapphire Blue al prezzo di €349,00

HONOR 20 Lite, Disponibile nella colorazione Phantom Blue al prezzo di €199,99

HONOR 20 PRO, Disponibile nella colorazione Phantom Blue al prezzo di €449,00

HONOR 10 Lite, Disponibile nella colorazione Midnight Black al prezzo di €169,99

Sfortunatamente, non sono stati diffusi dettagli in merito alla scadenza delle offerte, tanto meno sulle unità disponibili.

Le promozioni però sembrano essere attive sia nei punti vendita fisici che nei negozi sparsi sulla Penisola, e rappresentano senza dubbio un'ottima occasione per portare a casa uno degli smartphone del marchio gemello di Honor a prezzi convenienti.

Tra quelli che vengono proposti in sconto spicca senza dubbio l'Honor 20, caratterizzato da una scocca in vetro dinamico in grado di creare degli inaspettati riflessi, sensore per le impronte digitali laterale e display Full View. A questo si aggiunge il comparto fotografico con quad-camera da 48 megapixel e batteria da 3730 mAh.