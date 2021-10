MediaWorld e Unieuro pronte al Black Friday 2021: online le anticipazioni

L'avvicinarsi del Black Friday 2021 sta rendendo sempre più interessante il clima che si respira in ambito di sconti tecnologici. In questo contesto, MediaWorld e Unieuro hanno pubblicato le prime anticipazioni.

Partendo dalla catena "rossa", sul portale ufficiale di MediaWorld è disponibile la pagina che ricorda che il 26 novembre 2021 ci sarà il Black Friday. Per l'occasione, la nota catena ha svelato che "lancerà una serie di offerte lampo, promozioni e sconti imperdibili su tantissimi prodotti di tecnologia ed elettronica, smartphone, TV, elettrodomestici e molto altro ancora, acquistabili online o in negozio". Insomma, per usare le parole di MediaWorld, potrebbe trattarsi del "giorno perfetto per fare qualche affare o iniziare con i regali di Natale".

Per quel che concerne Unieuro, sono già disponibili alcune indicazioni in merito a cosa ci sarà in sconto. Infatti, nel riquadro "Alcune offerte per te" della pagina del sito Web di Unieuro dedicata al Black Friday compaiono riferimenti a dispositivi Apple, televisori, smartphone, gaming, elettrodomestici e computer. Insomma, ci sono già diverse anticipazioni relativamente a ciò che accadrà il 26 novembre 2021.

Chiaramente, al momento in cui scriviamo manca ancora qualche settimana alla giornata degli sconti, ma quel che è certo è che Unieuro e MediaWorld sono già pronte per il Black Friday 2021.