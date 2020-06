MediaWorld e Unieuro, 'sfida all'ultimo sconto' su Apple Watch Series 3

Dopo la "sfida" relativa a Samsung Galaxy A20e, c'è un altro prodotto "conteso" da MediaWorld e Unieuro, che si stanno sfidando alla consueta "guerra all'ultimo sconto". Il protagonista delle promozioni questa volta è lo smartwatch Apple Watch Series 3.

Infatti, MediaWorld ha scontato il prodotto a 199,99 euro sul suo sito ufficiale. Precedentemente il prezzo era pari a 239 euro, proprio come quello offerto dal portale di Apple. Il modello coinvolto ha dimensioni della cassa pari a 38 mm e la colorazione è quella Grigio siderale. La variante è quella GPS (e non GPS + Cellular).

Nel frattempo, come vi abbiamo già fatto sapere su queste pagine, Unieuro ha essenzialmente "rilanciato", dato che la nota catena propone questo modello di Apple Watch Series 3 a 199,90 euro (ovvero 9 centesimi in meno di MediaWorld). Insomma, ancora una volta la "battaglia" si gioca sul filo dei centesimi. Da segnalare il fatto che da Unieuro, oltre alla succitata colorazione è disponibile anche quella Argento allo stesso prezzo.

Se vi state chiedendo il costo del prodotto su Amazon Italia, dovete sapere che il prezzo è essenzialmente lo stesso di MediaWorld e Unieuro, ma attualmente Apple Watch Series 3 risulta non disponibile sulla piattaforma di e-commerce del colosso di Jeff Bezos. Per il resto, vi ricordiamo che questo modello è stato presentato nel 2017, mentre l'ultima variante è Apple Watch Series 5 (annunciato a fine 2019). La compatibilità è garantita con iOS, mentre per Android bisogna passare per metodi scoperti da terze parti.