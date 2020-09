Mediaworld: una valanga di smartphone e TV in offerta oggi

Mediaworld, nell’ambito delle offerte solo per oggi rinnovate anche in data odierna sul proprio sito web, continua a scontare tantissimi smartphone, ma propone a prezzi ridotti su alcuni TV. Vediamo di cosa si tratta.

Partendo dagli smartphone, lo Xiaomi Redmi 9 da 64 gigabyte, brandizzato WindTre nelle colorazioni Purple e Grey viene proposto a 149,99 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 169,99 Euro, mentrelo Xiaomi Redmi 7A Blue, brandizzato TIM questa volta, passa ad 89,99 Euro, per un risparmio di 30 Euro se confrontato ai 119,90 Euro di listino.

Sconti anche sull’Huawei P30 Lite, la cui New Edition è disponibile a 263,99 Euro, rispetto ai 349,90 Euro imposti dal produttore asiatico.

Passando ai televisori, invece, il Panasonic TX-32GS350E da 32 pollici è disponibile in sconto a 199,99 Euro, 50 Euro in meno dai 249,99 euro precedenti. Nelle promozioni troviamo anche due modelli di TV Samsung: il QE43LS03RAUXZT da 43 pollici a 599 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino, ed il Samsung QLED QE32LS03TBKXZT da 32 pollici, a479 Euro, in questo caso per un risparmio di 20 Euro.

Le offerte saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 30 Settembre 2020. Viene anche proposta la consegna gratuita, oltre che la possibilità di pagare a rate.