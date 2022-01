Mediaworld, venerdì di sconti su TV LG, Samsung e Sony

Mediaworld rinnova quest'oggi gli "Sconti Solo Per Oggi", che scadranno alle 23:59. Protagonisti di giornata sono i TV LG, Samsung e Sony, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Partendo dalle offerte Samsung, il Crystal UHD 4K da 43 pollici con numero di modello UE43AU8070 può essere acquistato a 434 Euro, rispetto ai 549 Euro di listino. In offerta troviamo anche il Samsung QLED QE65A80A da 65 pollici, che viene proposto a 1199 Euro, in calo di 800 Euro rispetto ai 1999 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda LG, invece, l'OLED 48A1 da 48 pollici passa ad 818 Euro, con un calo importante rispetto ai 1399 Euro precedenti. Per quanto riguarda l'LG 55UP76706LB da 55 pollici, il prezzo proposto è di 499 Euro, rispetto ai 749 Euro imposti dal produttore asiatico.

Il Sony LED 4K KD55X85J 2021 da 55 pollici è disponibile a 799 Euro, dai 1199 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta, in scadenza alle 23:59 di oggi, 21 Gennaio 2022, può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. In offerta troviamo anche smartphone, monitor, laptop ed altri prodotti d'elettronica ed informatica. Mediaworld propone anche la consegna gratuita: le offerte sono disponibili solo online e probabilmente nella giornata di domani prenderanno il posto di altre offerte.