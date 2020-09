MediaWorld: ventilatore, Blu-ray e altro a meno di 5 euro! Consegna gratis

Dopo aver scontato dei televisori Sony e LG, MediaWorld ha avviato un'iniziativa chiamata "Occasioni di fine serie", attraverso la quale offre dei prodotti a prezzi veramente stracciati. Tra l'altro, la consegna è indicata come gratuita.

Le promozioni sono valide solamente online e sono relative a vari prodotti, appartenenti a più categorie, dai case per PC fino agli spazzolini elettrici. Potete trovare tutte le offerte in questa pagina del sito ufficiale di MediaWorld. Ci sono alcuni prodotti venduti a prezzi bassi, tra cui rientrano poster legati a film importanti, un ventilatore portatile, un Blu-ray e altro. In totale, ci sono 70 prodotti venduti a meno di 5 euro, come potete vedere utilizzando l'apposito filtro sul portale ufficiale. Di seguito ne elenchiamo alcuni a titolo di esempio.

Insomma, una certa tipologia di utente potrebbe trovare dei prodotti interessanti, da acquistare a un prezzo particolarmente contenuto. In ogni caso, non ci sono solamente prodotti sotto i 5 euro, ma si va anche oltre. Vi potrebbe, dunque, interessare fare un giro sul portale di MediaWorld.