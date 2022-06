Mediaworld: ventilatore e purificatore Dyson in offerta, per combattere il caldo

L'Italia è ormai già di diverse settimane alle prese con una serie di ondate di caldo che stanno mettendo a dura prova coloro che lo soffrono, e per tale ragione le catene di distribuzione stanno proponendo offerte e promozioni sui ventilatori e purificatori d'aria.

E' il caso di Dyson, che propone il Dyson Pure Cool Tower a 399 Euro, con uno sconto dell'11% nell'ambito del volantino attivo. Il purificatore e volantino è caratterizzato da un filtro HEPA 360 sigillato in fibra di vetro ed offre 10 livelli di purificazione e ventilazione, a fronte di una potenza di 56W. La consegna è garantita per giovedì 30 Giugno 2022, pagando però un sovraprezzo di 4,99 Euro mentre il ritiro in negozio è a costo zero.

In offerta troviamo anche il Dyson Purifier Cool, con due stadi filtranti, rumorosità di 62 dB e filtro HEPA. Il prezzo proposto è di 549 Euro, in questo caso con un risparmio del 15% rispetto al prezzo di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo, in cui sono presenti tutte le informazioni del caso sul pagamento a rate, ma anche sulle condizioni di consegna e spedizione. Le offerte rientrano nel volantino attivo e sono soggette alle condizioni di Mediaworld.