MediaWorld Vero Black Friday 2022, TV LG OLED scontato di 600 euro

Non ci sono solamente sconti MediaWorld su Chromebook nell'ambito dell'iniziativa "Vero Black Friday", dato che quest'ultima include anche molti altri prodotti tech. Tra questi, rientra un televisore OLED di LG di recente uscita.

A tal proposito, il modello LG OLED evo OLED77C26LD viene ora venduto a un prezzo pari a 2.899 euro sul portale MediaWorld. Da quest'ultimo si apprende che usualmente il costo del televisore ammonterebbe a 3.499 euro. Questo significa che c'è uno sconto di 600 euro, ovvero che di mezzo c'è un possibile risparmio del 17,14%. Non manca la consegna gratuita.

Va ricordato che l'iniziativa Vero Black Friday di MediaWorld rimarrà attiva fino al 9 novembre 2022, dunque avrete a disposizione relativamente pochi giorni per poter usufruire della promozione in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che da Unieuro il televisore viene venduto a 2.999 euro, mentre non siamo riusciti a trovare questo specifico modello su Amazon Italia.

Al netto di questo, visto che siamo in quel periodo dell'anno, potreste voler restare aggiornati sulle offerte disponibili. A tal proposito, potrebbe interessarvi approfondire la pagina riassunto delle promo Black Friday 2022, nonché magari potreste voler dare un'occhiata al canale Telegram delle offerte. I metodi per non perdersi gli sconti non mancano di certo.