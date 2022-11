MediaWorld Vero Black Friday, 46% di sconto su Chromebook HP

Al netto dell'Apple Weekend di MediaWorld, torniamo a fare riferimento su queste pagine alle promozioni relative all'iniziativa Vero Black Friday della ben nota catena. Infatti, nell'ambito di quest'ultima è stato lanciato uno sconto importante su un Chromebook di HP.

Più precisamente, il modello HP Chromebook 14A-NA0059NL viene adesso proposto a un prezzo di 199 euro sul sito Web di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, generalmente il costo del dispositivo ammonterebbe a 369 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio del 46,07%, ovvero basta un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 170 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un portatile di questo tipo, anche se in questi casi è sempre bene informarsi su quanto supportato lato software. Per il resto, ricordiamo che l'iniziativa Vero Black Friday di MediaWorld proseguirà fino al 9 novembre 2022. Al netto di questo, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello di Chromebook né sul portale ufficiale di Unieuro né su Amazon Italia.

In ogni caso, se volete restare aggiornati sulle promozioni, ricordiamo che è disponibile la pagina di riassunto delle offerte Black Friday 2022. Inoltre, potreste voler dare un'occhiata al canale Telegram delle offerte.