MediaWorld Vero Black Friday, 46% di sconto sulle cuffie Bluetooth Sony

Ci sono parecchie offerte a disposizione degli appassionati del mondo tech in questo periodo, considerando anche il lancio dell'iniziativa Vero Black Friday di MediaWorld, che rimarrà attiva fino alla giornata del 9 novembre 2022. In questo contesto, si fa notare una promozione relativa a delle cuffie Bluetooth di Sony.

Infatti, il modello Sony WHCH710NB viene ora venduto a un costo di 79,99 euro sul sito Web MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il prezzo delle cuffie ammonterebbe a 149,99 euro. Questo significa che c'è di mezzo uno sconto del 46,66%, ovvero è possibile risparmiare 70 euro.

Le colorazioni disponibili da MediaWorld a questo prezzo sono quelle Nero, Bianco e Blu, dunque c'è anche una certa possibilità in termini di scelta. Da notare inoltre che c'è la consegna gratuita. Insomma, può effettivamente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo, considerando che al momento in cui scriviamo le cuffie non risultano disponibili sul portale di Unieuro. Da notare invece il fatto che il prezzo è di 79,99 euro su Amazon Italia.

Al netto di questo, potrebbe interessarvi sapere che è attiva la pagina riassunto delle offerte del Black Friday 2022, che potreste voler consultare per non perdervi le principali promozioni attive in questo contesto. In alternativa, potreste voler dare un'occhiata al canale Telegram delle offerte. Insomma, le possibilità per restare aggiornati non mancano di certo.