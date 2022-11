Mediaworld, parte il 'Vero Black Friday': offerte fino al 9 Novembre 2022

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino, che propone il "vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday". Le promozioni saranno attive fino al 9 Novembre 2022 ed abbracceranno tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Partendo dal comparto della telefonia, segnaliamo le AirPods a 129 Euro, in calo del 18% rispetto ai 159 Euro precedenti. Il Samsung Galaxy S22 Ultra da 256 gigabyte, invece, viene proposto a 999 Euro: in questo caso la riduzione è del 27% se si tiene conto che di listino costa 1379 Euro. In offerta anche iPhone 14, nella versione da 128 gigabyte con scocca blu, che passa a 979 Euro, il 5% in meno dai 1029 Euro di listino. Disponibile in promozione anche la variante da 256 gigabyte, a 1109 Euro, con un risparmio del 4%.

Per quanto concerne i computer ed informatica, invece, l'iPad Air da 64 gigabyte passa a 699 Euro, l'11% in meno rispetto ai 789 Euro di listino. Il Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi Only, con 128 gigabyte di storage, passa a 522 Euro, dai 699 Euro precedenti.

Fronte TV, invece, il Samsung UE55AU7170UXZT da 55 pollici viene proposto a 399 Euro, mentre il Samsung qE55S95BATXZT da 55 pollici è disponibile a 1468 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.