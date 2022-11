MediaWorld Vero Black Friday, sconto di 180 euro su Samsung Galaxy A53 5G

Al netto della promozione MediaWorld su un TV Samsung OLED 2022, le offerte avviate dalla popolare catena in questo inizio novembre 2022 si estendono ben oltre, toccando anche il mondo dei dispositivi mobili. A tal proposito, si sta facendo notare uno sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A53 5G.

Infatti, quest'ultimo viene adesso proposto a un prezzo di 349 euro sul portale MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del dispositivo era di 529 euro. C'è dunque di mezzo un possibile risparmio del 34,02%, o meglio lo sconto è di 180 euro. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di uno smartphone legato a questa fascia di prezzo.

In ogni caso, l'offerta è legata al volantino Vero Black Friday di MediaWorld, che rimarrà attivo fino alla giornata del 9 novembre 2022. Tra l'altro, sul portale della catena viene indicato che c'è la consegna gratuita. Per il resto, dando un'occhiata a quanto offerto dagli altri principali store online relativamente allo smartphone, abbiamo notato che il modello da 8/256GB viene proposto a 435 euro su Amazon (tramite rivenditori). Da Unieuro, invece, il costo è di 369 euro (anche se vale la pena notare che c'è uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, che porta il prezzo a 350,55 euro).

Per il resto, dato che il mese di novembre è "caldo" in termini di offerte, potreste voler restare aggiornati sulle promozioni in arrivo. In questo contesto, potrebbe interessarvi sapere che è stata lanciata la pagina di riassunto delle offerte Black Friday 2022, nonché che è a vostra disposizione il canale Telegram delle offerte.