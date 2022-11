MediaWorld Vero Black Friday, ultime ore: crolla il prezzo della stampante HP

Mentre Comet si prepara al Black Friday, MediaWorld è già pronta a chiudere quello che probabilmente rappresenta il "primo round" di offerte relative all'occasione. In questo contesto, è crollato il prezzo di una stampante HP.

Più precisamente, il modello HP DeskJet 3762 viene venduto a un prezzo pari a 49,99 euro sul portale MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 84,99 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 41,18% (ergo lo sconto è di 35 euro).

Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di una stampante che non costi troppo, considerando anche che l'iniziativa Vero Black Friday 2022 è in scadenza il 9 novembre 2022. Questo significa che avrete a disposizione poche ore per poter usufruire dell'offerta in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

In ogni caso, la promozione risulta potenzialmente interessante anche in virtù di quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online. Infatti, Unieuro vende il prodotto a 69,91 euro con 5% di sconto extra in carrello (attualmente la stampante non è disponibile in questo contesto), mentre su Amazon il prezzo è di 56,82 euro tramite rivenditori.

