Mediaworld Vero Black Friday, TV Samsung OLED 2022 a oltre 1.000 euro in meno

Il volantino Vero Black Friday di Mediaworld contiene tantissime offerte interessanti su televisori di ultima generazione per ogni fascia di prezzo. A spiccare, però, è uno smart TV Samsung OLED 4K del 2022 a poco più di 1.000 euro in meno: vediamo nel dettaglio il modello in questione e le caratteristiche della promozione.

Si tratta, per essere precisi, del TV Samsung QE55S95BATXZT appartenente alla gamma OLED del 2022, caratterizzato da un pannello Ultra HD 4K da 55 pollici con tempo di risposta di 6ms, compatibile poi con HLG, HDR10+ e AMD FreeSync Premium lato video, e dotato della codifica Dolby Digital Plus e Dolby Atmos sul fronte audio. Il sistema operativo è sempre la piattaforma proprietaria Tizen e non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Trattandosi di un modello lanciato nel corso di quest’anno l’offerta ora attiva è davvero sorprendente, dato che il televisore passa da 2.499 euro a 1.481 euro, ovvero scende del 40,73%. Il pagamento può essere effettuato in 20 rate da 74,95 euro al mese senza interessi, mentre la consegna a domicilio richiede l’attesa di almeno due settimane e il pagamento di una quota aggiuntiva pari a 19,99 euro.

Considerato che lo sconto è pari a 1.018 euro, meglio valutare attentamente questa offerta se state cercando un nuovo televisore di fascia alta. Attenzione, però, alla conclusione del volantino fissata al 9 novembre 2022.

Nella stessa iniziativa, peraltro, si trovano anche cuffie bluetooth Sony al 46% in meno.