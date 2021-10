MediaWorld: in vista del Black Friday, c'è l'offerta esclusiva sul TV Sony

Il clima si sta facendo "rovente" in ambito di offerte (ovviamente non in termini di temperature). Infatti, MediaWorld si sta preparando al Black Friday e le iniziative promozionali stanno diventando sempre più intriganti. In questo contesto, la nota catena ha lanciato un'offerta esclusiva su un TV Sony del 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio della promozione, il televisore Sony KD43X80J viene ora venduto a un prezzo di 699 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Considerando il fatto che, stando al portale della nota catena, il costo del prodotto in precedenza era pari a 799 euro, lo sconto risulta di 100 euro.

La promozione, che rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" di MediaWorld legata al 23 ottobre 2021 e dunque rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, potrebbe risultare interessante per coloro che stanno cercando un televisore di una certa fascia, anche in virtù del fatto che il modello coinvolto è una "novità", in quanto uscito nel corso di quest'anno.

In ogni caso, le caratteristiche tecniche di Sony KD43X80J comprendono un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K, ovvero 3840 x 2160 pixel. Per il resto, tra supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2 e ovviamente funzionalità smart garantite da Google TV, il modello può sicuramente fare gola a non pochi utenti. Questo anche tenendo bene a mente il fatto che si tratta di un'esclusiva MediaWorld, che risulta dunque difficile da "reperire" altrove.

Insomma, da MediaWorld l'aria di Black Friday non manca di certo. Per il resto, ovviamente anche le altre catene si stanno preparando all'attesa "giornata degli sconti". Per farvi un esempio concreto, Euronics ha pubblicato le anticipazioni del Black Friday. Insomma, si sta per partire: se siete interessati, potete fare riferimento alla pagina dedicata al Black Friday per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità legate al venerdì nero.