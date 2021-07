MediaWorld, vivo X51 5G con gimbal integrato scontato di 200 euro

In seguito all'arrivo di un Android TV economico, torniamo a trattare le promozioni tecnologiche avviate da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha messo in sconto lo smartphone vivo X51 5G.

In particolare, il modello viene venduto a 599 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il prezzo del dispositivo generalmente sarebbe pari a 799 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio di 200 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando uno smartphone compatibile con il più recente standard in termini di connettività. Tra l'altro, ricordiamo che si tratta anche del modello che ha fatto da "apripista" all'arrivo di vivo in Italia, nonché di un dispositivo "atipico" che dispone di un gimbal integrato.

In ogni caso, la promozione rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 18 luglio 2021. Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente allo smartphone dagli altri principali store online, abbiamo notato che Euronics vende il dispositivo a 625 euro. Al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta invece disponibile sui portali ufficiali di Unieuro e Amazon Italia.

Se volete approfondire il modello coinvolto, ricordiamo che su queste pagine potete trovare la nostra recensione di vivo X51 5G (uscita a fine 2020).