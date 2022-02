MediaWorld, il nuovo vivo Y33s in offerta a ottimo prezzo per poche ore

Dopo aver trattato la disponibilità di 10 schede video RTX serie 30 da MediaWorld (vi avvertiamo: le unità sono già praticamente esaurite), torniamo a dare un'occhiata agli "scaffali virtuali" della popolare catena. Infatti, è stato lanciato uno sconto relativo allo smartphone vivo Y33s di recente uscita.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 219,99 euro sul sito Web di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del modello ammonterebbe a 269,99 euro, quindi c'è uno sconto di 50 euro. Potrebbe dunque trattarsi di un'ottima occasione per chi stava tenendo d'occhio il costo di questo specifico modello. Per intenderci, vivo Y33s è stato annunciato a fine 2021.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" relativa al 12 febbraio 2022, quindi rimarrà disponibile per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Ricordiamo in ogni caso che vivo Y33s dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Sotto la scocca c'è inoltre un processore MediaTek Helio G80, nonché una batteria da 5.000 mAh.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che su Amazon c'è un'offerta simile. Infatti, il prodotto viene venduto proprio a 219,99 euro tramite rivenditori. Inoltre, da Unieuro il costo dello smartphone è sceso a 219 euro (tra l'altro, in quest'ultimo caso c'è anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, quindi il prezzo finale diventa 208,05 euro). Insomma, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per mettere le mani sul dispositivo.