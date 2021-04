Mediaworld volantino Aprile 2021: gli sconti sui TV OLED e QLED e soundbar

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, ieri Mediaworld ha lanciato il nuovo volantino di Aprile, che propone "Il Top della Tecnologia" in offerta fino al 25 Aprile. In lista troviamo tantissimi modelli di TV OLED, QLED ma anche soundbar.

Partendo dai TV OLED, segnaliamo il Sony OLED KE55A8 a 1499 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1799 Euro di listino, mentre il Samsung QLED QE55Q80TCTXZT da 55 pollici passa ad 899 Euro, 200 Euro in meno dai 1099 Euro di listino, con il QE50Q60TAUXZT da 50 pollici che è disponibile a 579 Euro: il risparmio è di 170 Euro rispetto agli 849 Euro imposti dalla compagnia coreana.

Tornando agli OLED, l'LG OLED 65VX6LA da 65 pollici può essere acquistato a 1999 Euro, dai 2499 Euro di listino. Il 77 C1, da 77 pollici, invece passa a 3799 Euro dai 4299 Euro di listino.

Per quanto riguarda le soundbar, invece, l'offerta è davvero molto ampia. La Bose Soundbar 700 è disponibile a 749 Euro rispetto agli 899 Euro precedenti, mentre la Samsung HW-Q60T viene proposta a 249,99 Euro. La Bose Smart Soundbar 300, invece, passa a 379 Euro e la Samsung HW-T550/ZF a 149,99 euro. In sconto troviamo anche la Sony HTSF150, a 114,99 Euro.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo.