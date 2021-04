MediaWorld, il volantino di aprile sta per finire: 5 offerte da non perdere

Il volantino “Il Top della Tecnologia” da MediaWorld sta per concludersi, è quindi il momento di osservare quali sono gli sconti migliori del momento per queste ultime ore di promozioni su prodotti dell’elettronica del consumo, da smartphone a computer portatili e televisori.

Partiamo dal mondo della telefonia mobile, in particolare da Xiaomi Redmi Note 9 proposto a 169 Euro anziché 229,99 Euro. Questo modello è dotato di schermo LCD IPS Full HD+ da 6,53 pollici, chipset octa-core Mediatek Helio G85 da 2 GHz, 4 GB di memoria RAM, 128 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 512 GB, batteria da 5020 mAh, comparto fotocamera composto da quattro sensori posteriori (48MP principale + 8MP + 2MP + 2MP) e singola lente frontale da 13MP.

Segue il modello Oppo A74 con chip Qualcomm Snapdragon 662 da 2 GHz assieme a 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione lato memoria, batteria da 5000 mAh e, lato fotocamera, un singolo sensore anteriore da 16 megapixel e tre sensori posteriori (48MP principale + 2MP macro + 2MP monocromatica), per un display AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici. Il prezzo in questo caso è pari a 299 Euro contro i 397 Euro di listino, che includerà comunque gli auricolari TWS OPPO Enco W31. Insomma, un’offerta veramente da non perdere!

Passando al mondo dei televisori troviamo lo smart TV Samsung QLED QE50Q60TAUXZT a 579 Euro al posto degli 849 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate da 28,95 Euro Tasso Zero. Si tratta di un televisore con pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto alle tecnologie Quantum HDR, HDR 10+ e HLG, DVB-T2 per il digitale terrestre, decoder Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo TizenOS.

In alternativa potrete acquistare anche lo smart TV LG 55UN73006LA con display LED Ultra HD 4K da 55 pollici, supporto al DVB-T2 e sistema operativo webOS 5.0. Questo modello specifico è proposto a 449 Euro anziché 549 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 comode rate da 22,45 Euro al mese tan 0% e taeg 0%.

Dulcis in fundo, è possibile accedere al recentemente lanciato Huawei Matebook D 15 con CPU Intel Core i5-1135G7, display da 15,6 pollici LCD Full HD, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte, mentre la scheda grafica in dotazione è una Intel Iris Xe condivisa. Questo computer portatile costa 799 Euro al posto di 899 Euro, sempre con la scelta ddel pagamento a rate Tasso Zero in 20 mensilità.

