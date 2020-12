Mediaworld, un volantino dedicato ai TV Sony: sconti su OLED e TV 4K

Sarà disponibile fino al 13 Dicembre 2020 il volantino dedicato ai TV Sony, che propone anche la consegna in casa gratuita su tantissimi modelli. La promozione sarà disponibile solo online, ma vediamo quali sono i modelli che rientrano.

Tra i TV OLED, il Sony KD65AG9 da 65 pollici è disponibile a 2799 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 2899 Euro di listino, mentre per coloro che desiderano acquistare il modello da 77 pollici è disponibile il KD77AG9 passa a 4499 Euro, per un risparmio di 500 Euro. Il KD55A8 da 55 pollici invece può essere acquistato a 1799 Euro, per un risparmio di 200 Euro se si tiene conto del prezzo di listino di 1999 Euro, mentre la variante da 65 pollici passa a 2799 Euro.

Per quanto riguarda i Full Array LED, invece, il Sony KD55XH9096 da 55 pollici passa a 1049 Euro, ma della stessa linea è disponibile la variante da 65 pollici a 1349 Euro, e quella da 75 pollici a 1799 Euro. Il Sony KD55XH9505 da 55 pollici passa a 1299 Euro ed il KD65XH9505 da 65 pollici a 1499 Euro.

Infine, tra i TV UHD 4K troviamo il KD43XH8077 da 43 pollici a 649 Euro ed il KD43XH8596 da 43 pollici a 799 Euro.

La lista completa dei TV in offerta è disponibile a questo indirizzo.