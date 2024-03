Mediaworld, al via il nuovo volantino: con Eco Tech sconti fino al 24 Marzo 2024

Non c’è solo il volantino NO IVA di Euronics in giornata odierna. Anche Mediaworld infatti lancia quest’oggi il nuovo volantino, battezzato “Eco Tech”, che fino al 24 Marzo 2024 propone una serie di sconti molto interessanti.

Partendo dalla telefonia, iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile in offerta a 729 Euro, con un risparmio di 150 Euro rispetto agli 879 Euro di listino. In sconto però troviamo anche le AirPods di seconda generazione a 109 Euro, dai 115,99 Euro che rappresentano il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Il Motorola Razer 40 nella variante 8/256Gb, invece, viene proposto a 649 Euro, dagli 899,90 Euro di listino. In offerta anche il Garmin Fenix 7X Solar, a 579 Euro, in calo rispetto ai 749,99 Euro di listino. Sempre fronte Apple, segnaliamo anche lo sconto sull’iPhone 15 Pro da 128 gigabyte, a 1099 Euro, con un risparmio considerevole rispetto ai 1239 Euro di listino.

Nel comparto computer e tablet, invece, segnaliamo anche lo sconto sul MacBook Air da 13 pollici con chip M1 e 256 gigabyte di storage a 929 Euro, in calo dai 1229 Euro precedenti, mentre l’MSI Thin GF63 da 15,6 pollici viene proposto a 1099 Euro: in questo caso il risparmio è di 300 Euro dai 1399 Euro di listino.

Per quanto concerne TV, audio ed home cinema invece il Samsung QE55Q80CATXCZT da 55 pollici è disponibile a 999 Euro, mentre l’LG 55UR730006LA da 55 pollici è disponibile a 449 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile attraverso questo indirizzo.