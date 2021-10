Mediaworld volantino 'Emozioni In 4K': tanti sconti su TV e soundbar fino al 24 Ottobre

Non c'è solo lo Sconto Subito Wow di Mediaworld quest'oggi. La catena di distribuzione infatti lancia anche il volantino "Emozioni in 4K", attivo fino al 24 Ottobre 2021 e che come suggerisce il nome propone un'ampia gamma di sconti su TV e soundbar.

Partendo dai TV e soundbar Samsung, il QLED QE55Q60A da 55 pollici viene proposto a 699 Euro, rispetto ai 1049 Euro di listino, mentre il QLED QE55QN90A da 55 pollici 2021 è disponibile a 1449 Euro, con un risparmio di poco più di 550 Euro rispetto ai 1999 Euro imposti dal produttore. Il Samsung UE65AU9070UXZT da 65 pollici è disponibile a 799 Euro, dai 1199 Euro di listino. Tra le soundbar invece segnaliamo il Samsung HW-A450/ZF a 149,99 Euro.

Per quanto riguarda le TV e soundbar LG, invece, l'OLED 55A1 da 55 pollici è disponibile a 1099 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro di listino. La variante dello stesso modello da 65 pollici invece può essere acquistata a 1699 Euro.

Non mancano i TV e soundbar Sony tra le offerte: qui il Sony XR55A80J da 55 pollici è disponibile a 1599 Euro, mentre l'XR65X90J da 65 pollici passa a 1399 Euro, rispetto ai 1649 Euro di listino.

Il volantino completo può essere consultato direttamente a questo indirizzo.