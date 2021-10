Mediaworld, ecco il volantino di Halloween: 'Tecnologia da Brivido' con sconti fino al 50%

Siamo entrati nella settimana di Halloween ed ovviamente i principali negozi online si stanno adoperando per proporre sconti importanti sui prodotti d'elettronica ed informatica. In questo frangente si inserisce il nuovo volantino di Mediaworld "Tecnologia da Brivido", che sarà attivo fino al 31 Ottobre 2021.

Tra gli smartphone segnaliamo lo Xiaomi Redmi 9T 4/64GB a 149 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino. In offerta però troviamo anche il Samsung Galaxy A52s 5G, che in bundle con le Samsung Galaxy Buds2 può essere acquistato a 469 Euro, con un risparmio importante rispetto al prezzo di listino di 619 Euro. In offerta troviamo anche l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte a 999 Euro, dai 1069 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartwatch, invece, l'Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm in alluminio grigio siderale invece passa a 322,05 Euro. Il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm invece è disponibile a 264,99 Euro.

Fronte TV, l'LG OLED55C1 da 55 pollici è disponibile a 1395,55 Euro, mentre il Sony XR55X90J da 55 pollici può essere acquistato a 979 Euro, con un risparmio di 400 Euro rispetto ai 1399 Euro di listino. In offerta anche l'LG OLED 48A1 da 48 pollici, a 979,30 Euro: in questo caso la riduzione è importante se si tiene conto che di listino costa 1399 Euro.

Il volantino completo Mediaworld può essere consultato a questo indirizzo.