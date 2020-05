Mediaworld, il volantino di Maggio 2020 porta i 'Mega Sconti': ecco le migliori offerte

Nuovo volantino per Mediaworld. La catena di distribuzione lancia quest'oggi i "Mega Sconti", che saranno attivi online e nei negozi fino al 31 Maggio 2020. Tra le categorie interessate troviamo anche la telefonia, il mondo dell'informatica e televisori.

Partendo con la categoria dei TV, audio ed home cinema, il televisore Samsung QE55Q70RATXZT da 55 pollici è disponibile a 719,20 Euro, rispetto agli 899 Euro di listino. In sconto troviamo anche lo speaker Bluetooth 5.0 Marshall Killburn II a 239,99 Euro, per un risparmio di 60 Euro, mentre la soundbar OK OCS100BT-B passa a 50,99 Euro dai 59,99 Euro di listino. Le cuffie wireless BOSE QuietControl 30 invece passano a 224,99 euro.

Per quanto riguarda il comparto dei computer, è disponibile in offerta un monitor HP da 27 pollici a 127,99 Euro, mentre l'hard disk esterno SEAGATE da 2 terabyte passa a 79,99 euro dagli 89,99 Euro precedenti. In sconto anche il router AVM FRITZ!Box 7530, a 109,99 Euro, per un risparmio di 40 Euro rispetto ai 149,99 Euro di listino. Tornando agli hard disk ed SSD, troviamo il disco allo stato solido Samsung 860 EVO da 1 terabyte a 147,99 Euro, rispetto ai 211,69 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti è disponibile a questo indirizzo. Mediaworld consente anche di effettuare il pagamento a rate a tasso zero.