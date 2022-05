Mediaworld, al via il volantino 'Sali Di Livello': offerte da gaming fino all'8 Maggio

Mediaworld lancia in giornata odierna il nuovo volantino battezzato “Sali Di Livello”, che fino all’8 Maggio 2022 propone un’ampia gamma di promozioni sui prodotti da gaming, tra cui segnaliamo anche monitor e PC.

Partendo dal comparto “PC Gaming”, segnaliamo il monitor curvo Odyssey G5 di Samsung da 27 pollici a 249,99 Euro, 80 Euro in meno rispetto ai 329 Euro di listino. In offerta però troviamo anche il monitor Odyssey G7 da 32 pollici, a 579 Euro, rispetto ai 799 Euro di listino. Interessante anche la promozione sul monitor LG 24GN600-B da 24 pollici, a 169,99 Euro, in calo dai 249,99 Euro di listino.

Fronte PC da gaming, è interessante l’Alienware M15R6 con schermo da 15 pollici, processore Intel Core i7-11800h, RRTX 3060, 16GB di memoria ed SSD da 1 terabyte, a 2199 Euro, con un risparmio di poco più di 140 Euro dai 2329 Euro precedenti. L’ASUS FX506HCB da 15,6 pollici, con 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte invece passa a 949 Euro, in calo dai 1199 Euro precedenti. L’ASUS TUF FX516PE da 15,6 pollici, con Intel Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte invece passa a 1299 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.