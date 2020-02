Parte da Mediaworld il volantino di San Valentino: sconti fino al 14/02

Dopo Amazon, che ha aperto il negozio di San Valentino, anche Mediaworld ha lanciato il volantino dedicato alla festa degli innamorati, battezzato "Innamorati della tecnologia", che sarà valido solo online fino al prossimo 14 Febbraio.

Tra gli sconti troviamo come sempre anche prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui il TV Samsung QE43LS03RAUXZT da 43 pollici a 699 Euro rispetto ai 1099 Euro di listino, mentre la soundbar Samsung HW MS550 passa a 179,99 euro, che si traduce in un risparmio di 70 Euro. In sconto tra i TV anche il Philips 32PFS5603/12 da 32 pollici a 199,99 Euro, mentre l'LG 65UM7450PLA da 65 pollici passa a 689 Euro.

Non mancano gli indossabili: Huawei Watch GT passa a 119,99 Euro, Apple Watch Series 5 da 44 millimetri, con le AirPods in regalo, invece può essere acquistato a 587 Euro, mentre il bundle contenente Apple Watch Series 5 da 44mm GPS + Cellular ed AirPods passa al prezzo di 687 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone invece, Xiaomi Redmi 8 da 64 gigabyte passa a 149 Euro, mentre Huawei P30 da 128GB può essere acquistato a 479 Euro. In sconto anche iPhone Xr da 64 gigabyte, a 679 Euro, mentre l'Xperia 5 Black viene scontato a 679,15 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo. Ricordiamo che è attivo anche il nostro canale Telegram in cui segnaliamo le migliori offerte tech e gaming.