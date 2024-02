Mediaworld, ecco il volantino di Sanremo: la migliore tecnologia in sconto fino all'11/2

È ufficialmente iniziata la settimana del Festival di Sanremo, ed anche Mediaworld celebra l’evento televisivo dell’anno con il nuovo volantino “Saremo in Promo” che fino all’11 Febbraio 2024 propone la migliore tecnologia in offerta.

Le promozioni si articolano su vari piani: per i possessori della carta MW Club è previsto:

1 Euro di sconto per ogni KG di peso, sull’acquisto di un grande elettrodomestico;

1 Euro di sconto a pollice sull’acquisto di un TV. Se si spende almeno 999 Euro, lo sconto al pollice raddoppia.

Non mancano gli sconti tradizionali: dal fronte dei TV l’LG OLED EVO C3 da 55 pollici viene proposto a 1399 Euro, dai 1699 Euro di listino. In sconto anche il Sony KD50X75WL da 50 pollici, a 749 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il Samsung QE55Q80CATXZT da 55 pollici è disponibile in offerta a 999 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1399 Euro di listino.

Fronte computer e console, invece, segnaliamo il Lenovo Ideapad Slim3 da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 7 a 699 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il Samsung Tab S9 FE WiFi Only con 6Gb di RAM e 128Gb di storage passa a 429 Euro, dai 549 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.