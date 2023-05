Mediaworld, con il nuovo volantino 'Sempre con Tech' sconti fino al 24 Maggio 2023

Insieme ai nuovi sconti solo online di Unieuro, Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino battezzato “Sempre con Tech”, che fino al 24 Maggio 2023 propone una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica.

Tra gli smartphone, segnaliamo il Samsung Galaxy S23 Ultra da 512GB a 1499 euro, il 9,64% in meno rispetto ai 1659 Euro di listino, mentre iPhone 14 da 256 gigabyte passa ad 887,99 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1159 Euro di listino. In sconto anche Samsung Galaxy S23+ da 256 gigabyte, a 1049 Euro, dai 1229 Euro di listino, mentre il Galaxy S23 da 128Gb viene proposto a 768,99 Euro, il 21% in meno rispetto ai 979 Euro imposti dal produttore.

Nel comparto computer e gaming, troviamo l’iPad da 10,9 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna a 499 Euro, il 15% in meno dai 589 Euro. Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 999 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1229 Euro di listino.

Nella sezione home cinema ed audio, troviamo la soundbar Samsung + subwoofer HW-B450/ZF a 115,99 Euro, il 35% in meno rispetto ai 179,99 Euro di listino, mentre la Bose 600 passa a 504,99 Euro, l’8,18% in meno rispetto ai 549,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.