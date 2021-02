Mediaworld, il volantino 'Serata TV' porta tanti sconti su TV e soundbar

Parallelamente agli sconti del volantino e degli X-Days, la catena di distribuzione ha anche silenziosamente lanciato una nuova promozione battezzata "Serata TV", che fino al prossimo 28 Febbraio 2021 consente di portare a casa a prezzo ridotto TV, videoproiettori e soundbar.

Tra i TV OLED troviamo il Sony KD55A8 da 55 pollici a 1799 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto ai 1899 Euro di listino, per un risparmio di 100 Euro. Il Sony OLED KD55AG9 da 55 pollici invece passa a 1999 Euro, mentre il modello da 65 pollici della stessa gamma può essere acquistato a 2599 Euro, 200 Euro in meno dai 2799 Euro di listino. L'LG OLED 55GX6LA da 55 pollici, a 1799 Euro, 200 Euro in meno dai 1999 Euro imposti dal produttore.

Per quanto concerne i TV UHD 4K, invece, l'LG 55UN73006LA da 55 pollici passa a 489 Euro, mentre il Sony KD55XH8077 da 55 pollici viene proposto ad 899 Euro. Il Samsung UE75TU7090UXZT da 75 pollici, invece, è disponibile a 949 Euro, mentre l'UE82TU8070UXZT da 82 pollici è disponibile a 1699 Euro.

Tra le soundbar, invece, è interessante lo sconto sulla GX di LG, che è disponibile a 699 Euro, mentre la HW-950T/ZF di Samsung viene scontata a 999 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.