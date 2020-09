Mediaworld, al via il volantino di Settembre 2020: sconti su TV, smartphone e PC

Dopo aver riportato lo Speciale Acer di Unieuro, è la volta di Mediaworld che oggi 10 Settembre 2020 rinnova il proprio volantino con una nuova serie di promozioni battezzate "Sport a tutto Schermo", che propongono una marea di sconti su TV, smartphone, tablet e PC.

Partendo come sempre dai TV, il Sony KD55XH9096 da 55 pollici può essere acquistato a 999 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1299 Euro di listino, mentre l'OLED KD55AG8 da 55 pollici viene proposto a 1799 Euro, per un risparmio di 200 Euro. In sconto troviamo anche l'LG 75NAN0996NA.API da 75 pollici, a 4799 Euro dai 5499 Euro precedenti.

Tra gli smartphone invece troviamo l'iPhone 11 Pro da 64 gigabyte a 979 Euro, a cui si aggiungono anche le AirPods 2 con case di ricarica Lightning a 127 Euro ed Apple Watch Series 5 con cassa da 40mm a 449 Euro. Interessante anche lo sconto sul Samsung Galaxy S20 4G, a 669 Euro, con lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro nella configurazione con 6GB di RAM e 128GB di storage che passa a 279 Euro.

Infine, nella categoria "computer" che include sia laptop che tablet, l'iPad da 10,2 pollici del 2019 WiFi Only, con 32 gigabyte di memoria interna, passa a 349 Euro, ma è interessante anche l'offerta su un notebook HP da 15,6 pollici che è disponibile a 449 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.