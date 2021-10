Mediaworld, volantino per lo switch off al DVB-T2 ed il bonus TV: offerte TV e decoder

Analogamente a quanto fatto da Unieuro con lo Speciale Switch Off, anche Mediaworld dedica un volantino alla nuova tv digitale italiana, con promozioni su tanti TV e decoder e le istruzioni per godere del bonus da 100 Euro.

Mediaworld spiega anche come richiedere online il bonus tv da 100 Euro: basta aggiungere al carrello un TV o decoder certificato dal MISE e scegliere il ritiro e pagamento in negozio con il "Pick&Pay". A questo punto nel momento in cui si effettua il ritiro basta presentare la documentazione ed il vecchio TV.

Tra i prodotti disponibili in offerta segnaliamo la smart tv Panasonic TX-24JS350E da 24 pollici a 229,99 Euro, mentre nella fascia con diagonale tra i 40 ed i 43 pollici è disponibile a prezzo ridotto il Samsung UE43TU7090UXZT da 43 pollici, che passa a 414 Euro. In generale però i diversi modelli di televisori sono divisi in due fasce: 24-32 pollici e 40-43 pollici.

Disponibili anche due decoder: lo Strong SRT8202 viene proposto a 29,99 Euro, mentre l'SRT7807TIVU a 129,99 Euro.

Lo speciale switch off tv di Mediaworld può essere consultato direttamente a questo indirizzo. Nella stessa pagina è anche disponibile una guida che spiega come fare per capire se il vostro televisore o decoder è compatibile con il nuovo standard.