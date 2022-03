Mediaworld volantino Tech Is Woman: gli sconti da non perdere

In vista della Festa della Donna, che si festeggia domani, Mediaworld ha lanciato già da qualche giorno il volantino “Tech Is Woman”, che propone un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti. Vediamo quali sono gli sconti da non perdere e da non lasciarsi sfuggire.

Il MacBook Air da 13 pollici con 256 gigabyte di memoria interna e chip M1 è disponibile a 999 Euro, rispetto ai 1159 Euro di listino. In offerta però segnaliamo anche l’iPhone 12 da 64 gigabyte, a 749 Euro, dagli 839 Euro imposti dal produttore di Cupertino. L’iMac da 24 pollici con M1, ed SSD da 256 gigabyte invece passa a 1399 Euro, con un risparmio di poco meno di 130 Euro dai 1529 Euro di listino.

Per quanto riguarda i TV, invece, non possiamo non citare l’LG OLED 48A1 da 48 pollici a 799 Euro, con uno sconto importante se si tiene conto che di listino costa 1399 Euro.

L’aspirapolvere robot iRobot Romba i4+, invece, passa a 499 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 699 Euro precedenti.

Interessante anche lo sconto sullo smartwatch Fitbit Versa 3, a 169,99 Euro, dai 229,99 Euro di listino, mentre il Lenovo Ideapad Flex 5 con 8GB di RAM e 256GB di storage è disponibile a 599 Euro.