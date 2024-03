Mediaworld, al via il volantino Tech Is Wow: la migliore tecnologia in offerta a Marzo

Parallelamente ai nuovi sconti solo online di Unieuro, Mediaworld lancia il nuovo volantino “Tech is Wow” che fino al 13 Marzo 2024 propone un’ampia gamma di prodotti a prezzo ridotto.

Nel campo telefonia, l’iPhone 15 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, in calo rispetto ai 979 Euro di listino, mentre lo smartwatch Huawei Watch GT 4 da 46mm può essere acquistato a 228 Euro, con un risparmio dell’8% rispetto ai 249 Euro di listino. Interessante anche lo sconto su Apple Watch Series 9 GPS Only, che è disponibile a 399 Euro, in calo di 60 Euro dai 459 Euro di listino.

Nella sezione computer e smart home invece segnaliamo l’iPad Air da 10,9 pollici WiFi Only del 2022 e con 64 gigabyte di storage a 649 Euro, in calo rispetto ai 789 Euro di listino, mentre il Lenovo ideapad Slim 3 da 15,6 pollici è disponibile a 549 Euro, dai 649 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sul MacBook Air da 13 pollici con M2 ed SSD da 256 gigabyte, a 1199 Euro, in calo rispetto ai 1529,99 Euro di listino.

Per quanto concerne i TV, il Samsung UE55CU7170UXZT da 55 pollici è disponibile a 499 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.