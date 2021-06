Mediaworld ci vuole next-gen: oltre 200 Euro di sconto su Samsung Galaxy S21

Continuano le ottime offerte Mediaworld nel contesto dell'iniziativa 'Solo per oggi', in cui il colosso dell'elettronica di consumo propone ogni giorno e a tempo limitato alcune delle sue migliori offerte.

Proprio oggi e ancora per poche ore è disponibile un'ottima offerta sul Samsung Galaxy S21 nel taglio da 256GB con 8GB di memoria RAM con uno sconto di oltre 200 Euro sul prezzo di listino, per un totale di 699 Euro per la colorazione Phantom Gray ma è disponibile anche nella bellissima versione Phantom Pink sempre al costo di 699 Euro.

Ricordiamo che il Galaxy S21 rappresenta il top di gamma del colosso sudcoreano per l'anno 2021, insieme ai fratelli S21+ e S21 Ultra. Sul frontale prende posto uno splendido display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FullHD+ e Refresh Rate da 120Hz, mentre il cuore pulsante dello smartphone è l'ottimo processore Samsung Exynos 2100, presentato a gennaio nel corso del CES 2021.

Il comparto fotografico è composto da un setup a tripla fotocamera con sensore ultra-grandangolare e teleobiettivo e supporta la registrazione di video fino alla risoluzione 8K a 24FPS. Sul fronte dell'autonomia, la giornata è garantita da una batteria da 4000mAh.

Per aiutarvi nella scelta, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa del Galaxy S21.