MediaWorld, WD COD Game Drive per PC e console in offerta per poche ore

Dopo aver dato un'occhiata a una promozione relativa a un notebook da gaming di Lenovo, torniamo ad approfondire le proposte di MediaWorld in termini di offerte tech. Questa volta, in sconto c'è un prodotto Western Digital in edizione speciale.

Più precisamente, l'unità WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition P10 Game Drive viene venduta a un prezzo pari a 99,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in genere il costo del prodotto sarebbe di 116,99 euro, quindi si tratta di uno sconto di 17 euro. In ogni caso, si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro. La promozione rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 4 giugno 2021.

In ogni caso, il Game Drive da 2,5", che è stato annunciato a fine 2020, dispone di 2TB di memoria ed è adatto sia a PC che console (sulla confezione di vendita si fa specifico riferimento a PC, PlayStation 4 e Xbox One). Inclusi nel prezzo ci sono anche 1100 CP (COD Points), che ricordiamo possono essere utilizzati per acquistare elementi in-game (ad esempio, skin per Warzone).

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al Game Drive, abbiano notato che questo modello viene venduto a 129,99 euro sul sito ufficiale. Su Amazon, invece, il prezzo è pari a 99,99 euro (potrebbe dunque interessarvi dare un'occhiata anche alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos). Non siamo invece riusciti a trovare questo prodotto sul sito Web di Unieuro.