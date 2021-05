MediaWorld Weekend, fino a 500 Euro in meno su due smart TV 4K DVB-T2

Assieme allo sconto su Samsung Galaxy Book Ion, MediaWorld tra le offerte Solo per il Weekend propone anche due televisori particolarmente interessanti, entrambi con funzionalità smart e supporto alla nuova tecnologia per il digitale terrestre. Uno dei modelli, a marchio Panasonic, vede persino uno sconto di 500 Euro rispetto al listino.

Partiamo però dallo smart TV più economico, ovvero il modello Philips 50PUS8535/12 che scende da 749 Euro a 649 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili da 32,45 Euro tan 0% e taeg 0%. In questo caso il televisore è dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 50 pollici (risoluzione 3840 x 2160) e con refresh rate di 60Hz, processore video P5 Perfect Picture, 16 GB di HDD interno, supporto a HDR10+/ HLG e Dolby Vision lato video, mentre lato audio troviamo Dolby Atmos. Il sistema operativo, infine, è Android TV 9 Pie.

Il vero pezzo da novanta è però lo smart TV Panasonic OLED TX-65HZ1500E dotato di schermo OLED da 65 pollici, anche in questo caso Ultra HD 4K (3840 x 2160) ma con refresh rate di 120Hz, processore video HCX Pro Intelligent, HDR10+ / HLG / DolbyVision e Dolby Atmos come decoder audio. Il sistema operativo di questo televisore è my Home Screen 5.0 e il prezzo a cui viene venduto è 2199 Euro anziché 2699 Euro, anche qui pagabili in 20 mensilità Tasso Zero come proposto da Findomestic. Entrambe le promozioni valgono fino alle 23:59 di domani, domenica 23 maggio 2021.

