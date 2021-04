MediaWorld Weekend, fino a 500 Euro di sconto su diversi smartphone top di gamma

Il volantino di aprile 2021 proposto da MediaWorld “Il Top della tecnologia in offerta” continua, ma ad accompagnarlo sono le consuete promozioni giornaliere o, in questo caso, “Solo per il Weekend”, tra cui appaiono anche diversi smartphone a marchio Samsung, Oppo, Xiaomi e il foldable Motorola RAZR 5G.

Apriamo le danze con lo smartphone flagship Samsung Galaxy S21 5G brandizzato Vodafone, disponibile a 779 Euro anziché 929 Euro. Sotto la scocca figura il chipset proprietario Exynos 2100, mentre lato memoria troviamo 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La batteria è da 4000 mAh, il modulo fotocamera posteriore ha tre sensori (12MP principale Dual Pixel + 64MP teleobiettivo + 12MP ultra-grandangolare) e anteriormente il singolo sensore è da 10MP. Il display, infine, è un Dynamic AMOLED 2X Full HD+ da 6,2 pollici.

Passando al mondo Xiaomi troviamo lo smartphone Mi Note 10 a 299,99 Euro anziché 599 Euro, pagabili in 20 comode rate da 15 Euro al mese. Si tratta di un telefono dotato di display AMOLED Full HD+ da 6,47 pollici, processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730G, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di spazio di archiviazione non espandibile, batteria da 5260 mAh, penta-camera posteriore (108MP principale + 12MP ritratto + 20MP grandangolare + 5MP ultra-teleobiettivo + 2MP macro) e singolo sensore frontale da 32MP.

Non manca pure lo smartphone pieghevole Motorola RAZR 5G Vodafone proposto a 1.199 Euro contro i 1.599 Euro di listino. In questo caso si parla di chip octa-core Qualcomm Snapdragon 765 con velocità di clock pari a 2,3 GHz, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria non espandibile, display interno pOLED QHD+ da 6,2 pollici ed esterno gOLED da 2,7 pollici, fotocamera singola principale da 48 MP e selfie da 20 MP, batteria da 2800 mAh e lettore di impronte digitali.

Dulcis in fundo, con uno sconto di ben 500 Euro rispetto al prezzo di listino troviamo lo smartphone OPPO Find X2 Pro brandizzato Vodafone che scende a 699,00 Euro a partire dai 1199,00 Euro di listino. Il display in dotazione è un OLED QHD+ da 6,7 pollici, mentre sotto la scocca figura il SoC Qualcomm Snapdragon 865 assieme a 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna non espandibile e batteria da 4260 mAh. Il modulo fotocamera, invece, è costituito da 3 sensori (48MP principale con OIS + 48MP ultra grandangolare + 13MP teleobiettivo) mentre anteriormente si trova una lente selfie da 32MP.

Sempre da MediaWorld in occasione degli Sconti del Weekend potrete trovare un TV Panasonic 4K da 50 pollici con oltre 100 Euro di sconto.