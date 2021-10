Mediaworld, Solo per il Weekend fino 800 Euro in meno su Motorola RAZR e smart TV DVB-T2

Mediaworld rilancia anche questo weekend alcune offerte esclusive su una vasta gamma di prodotti, giusto per accompagnare la promozione Red Weekend. In questo contesto proposto settimanalmente, troviamo in particolare smartphone in sconto come OPPO Reno 4Z e Motorola RAZR, assieme a un TV Samsung QLED 4K DVB-T2.

Cominciamo proprio dal televisore del colosso sudcoreano, ovvero il modello Samsung QLED 4K QE55Q60A Black 2021 proposto a 699 Euro anziché 1.049 Euro e dotato di pannello QLED Ultra HD 4K da 55 pollici, con supporto alle tecnologie HDR e HDR10+ lato video, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo proprietario Tizen. Ovviamente, non manca il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

Passando agli smartphone in offerta, troviamo innanzitutto il modello di fascia media OPPO Reno 4Z brandizzato Vodafone scontato da 399 Euro a 239,99 Euro. Si tratta di un dispositivo mobile con schermo LCD Full HD+ da 6,57 pollici con refresh rate di 120Hz e, sotto la scocca, processore MediaTek Dimensity 800 da 2 GHz di clock massimo con modem 5G integrato, 128 GB di archiviazione non espandibile, 8 GB di RAM e batteria da 4.000 mAh. Il comparto fotocamera presenta invece quattro sensori posteriori (48 MP principale + 8 MP grandangolare + 2 MP + 2 MP) e due sensori selfie (16 MP principale + 2 MP profondità di campo).

Dulcis in fundo, troviamo lo smartphone pieghevole Motorola RAZR brandizzato WindTre a 699 Euro al posto di 1.499 Euro, pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero da 34,95 Euro. Qui troviamo sotto la scocca il processore Qualcomm Snapdragon 710 da 2,2 GHz di clock massimo, assieme a 128 GB di memoria interna non espandibile, 6 GB di RAM, batteria da 2.510 mAh con ricarica TurboPower da 15W e, per il comparto fotocamera, un singolo sensore principale da 16 MP Dual Pixel e una fotocamera interna da 5 MP. Lato display, infine, il pannello esterno è un pOLED HD da 6,2 pollici e quello esterno un gOLED da 2,7 pollici.

Tra le altre offerte della catena rossa abbiamo segnalato anche un TV Samsung 4K 2021 scontato di 200 Euro.