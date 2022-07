MediaWorld Solo per il Weekend: cuffie ASTRO PC in sconto del 40%

Al netto dell'offerta di MediaWorld su uno Smart TV di Sony, sul sito Web della popolare catena troviamo molte altre iniziative promozionali legate al mondo tech. A tal proposito, si fa notare uno sconto su delle cuffie per PC con microfono.

Più precisamente, il modello ASTRO A10 PC in colorazione Grey Red viene adesso proposto a un prezzo pari a 38,99 euro sul portale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che in precedenza il costo del prodotto ammontava a 64,99 euro, dunque si tratta di un possibile risparmio del 40,01%. In parole povere, c'è uno sconto di 26 euro.

La promozione rientra in ogni caso nell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 16 luglio 2022, dunque sarà possibile usufruire dell'offerta per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Ricordiamo inoltre che questa tipologia di offerte è valida solamente online e prevede la consegna gratuita.

In ogni caso, le cuffie coinvolte, che si collegano in modo classico tramite jack da 3,5mm, vengono proposte, per quel che concerne gli altri principali store online, a 42,50 euro su Amazon tramite rivenditori, mentre non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di Unieuro. Insomma, l'offerta di MediaWorld può rivelarsi interessante sotto diversi punti di vista.