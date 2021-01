MediaWorld Weekend: Huawei P Smart Z scontato di 100 euro, Amazon rilancia

Dopo aver trattato lo sconto relativo al TV Philips da 58 pollici, torniamo a dare un'occhiata alle offerte per il weekend lanciate da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato anche una promozione relativa allo smartphone Huawei P Smart Z.

Più precisamente, quest'ultimo può essere acquistato a 179,99 euro, al posto dei precedenti 279,99 euro. Si tratta, dunque, di un possibile risparmio di 100 euro. Ricordiamo che lo smartphone dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna e che potete approfondirlo mediante la nostra recensione di Huawei P Smart Z (pubblicata a luglio 2019). Si tratta di un dispositivo che dispone dei servizi Google.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono lo smartphone a un prezzo di 149 euro, ovvero 30,99 euro in meno rispetto a quanto proposto da MediaWorld. Per il resto, Unieuro venderebbe il dispositivo a un costo di 159,99 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile sul portale ufficiale della nota catena.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per mettere le mani sul dispositivo, soprattutto per coloro che lo stavano tenendo d'occhio da un po' di tempo.