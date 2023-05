Mediaworld, weekend No IVA sulla migliore tecnologia: sconti fino al 28 Maggio

Fino al 28 Maggio 2023, Mediaworld taglia l’IVA sulla migliore tecnologia. La catena di distribuzione infatti ha lanciato una nuova promozione che permette di godere di uno conto IVA del 18,04% su tanti prodotti, ma solo per coloro che posseggono una carta MW Club (che può essere richiesta gratuitamente).

Ad esempio, il TV Sony KD55X75WL da 55 pollici è disponibile a 737,63 Euro, il 18% in meno rispetto agli 899,99 Euro di listino, mentre il Samsung QE65QS95BATXZT da 65 pollici OLED viene proposto a 1720,34 Euro, il 18% in meno dai 2099 Euro di listino, con l’LG OLED55A26LA da 55 pollici che passa ad 818,78 Euro ed il Samsung UE55AU7090UXZT da 55 pollici a 390,94 Euro.

Gli smartphone che godono del No Iva sono il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256Gb, che passa a 1212,18 Euro, il 18% in meno dai 1479 Euro di listino, ma anche lo Xiaomi Redmi 10C nella variante 3/64GB a 113,92 Euro, dai 139 Euro di listino. Il Samsung Galaxy S22 da 128Gb invece è disponibile a 523,72 Euro, il 18% in meno dai 639 Euro di listino.

Fronte tablet e notebook, invece, l’MSI Katana GF76 da 17,3 pollici passa a 1352,33 Euro, mentre il Galaxy Tab A8 WiFi Only con 64Gb di memoria è disponibile a 221,28 Euro.

