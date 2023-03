Mediaworld, weekend No IVA sui migliori tv: sconti fino al 26 Marzo 2023

Mediaworld dà il via a questo weekend primaverile con una nuova promozione disponibile fino al 26 Marzo 2023, che propone lo scorporo dell'IVA sui migliori TV presenti in listino.

Lo scorporo dell'IVA, pari al 22%, si traduce in uno sconto del 18,04% applicato direttamente sul prezzo di vendita, e non è cumulabile con altre promozioni in corso.

Partendo dai TV OLED, il Panasonic TX-42LZ980E da 42 pollici viene proposto ad 819,59 Euro, rispetto ai 999,99 Euro di listino. In promozione segnaliamo anche il Samsung QE65S95BATXZT OLED da 65 pollici, che è scontato a 1578,54 Euro, dai 1925,99 Euro. Interessante però anche la riduzione sull'LG OLED65CS6LA da 65 pollici, a 1720,34 Euro, in calo dai 2099 Euro di listino, mentre l'OLED 55A26LA da 55 pollici passa a 736,81 Euro, con un risparmio importante dagli 898,99 Euro di listino.

Fronte QLED, invece, segnaliamo il Samsung QE32Q50AEUXZT da 32 pollici a 303,24 Euro, mentre il QE50Q60BAUXZT QLED da 50 pollici viene proposto a 450,77 Euro ed il QE65Q60BAUXZT da 65 pollici a 688,45 Euro. Il QE43QN90BATXZT da 43 pollici passa a 609,77 Euro.

Scendendo ulteriormente di prezzo, e passando ai TV Ultra HD 4K, il Samsung UE50AU7170UXZT da 50 pollici viene proposto a 290,13 Euro, mentre l'LG 55UQ75006LF da 55 pollici a LED passa a 310,62 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.