Mediaworld, weekend No IVA su tutta la tecnologia fino al 26 Febbraio 2023

Mediaworld rilancia oggi una nuova interessante promozione, che fino alle 23:59 di domani domenica 26 Febbraio 2023 permette di godere dello Sconto IVA su tantissimi prodotti tech. Il volantino è noto "NO IVA su tutta la tecnologia".

Come indicato direttamente nella pagina promozionale, lo scorporo dell'IVA è pari ad uno sconto del 18,04% applicato sul prezzo di vendita del prodotto alle ore 18 del 24 Febbraio 2023. La promozione è riservata ai possessori della carta Mediaworld Club, che può essere richiesta direttamente attraverso questo indirizzo.

Sono esclusi dall'iniziativa nei negozi, sul sito e sull'app i prodotti che fanno parte del volantino "Scontoworld", quelli che rientrano nei "Lenovo Days", tutte le console e PSRV2 e PSVR, i prodotti in offerta nell'ambito delle iniziative promozionali "Solo per oggi" e "Solo per il weekend".

Tra le promozioni segnaliamo quella sull'LG OLED 55A26LA da 55 pollici, che passa ad 892,54 Euro, il sony KD50X72K da 50 pollici a 630,27 Euro ed il Samsung QE65Q60BAUXZT da 65 pollici ad 859,76 Euro, in calo rispetto ai 1049 Euro di listino.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 gigabyte è disponibile a 1212,18 Euro, l'iPhone 13 da 128 gigabyte invece passa a 769,60 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta, che beneficiano della promozione, può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.