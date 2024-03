Mediaworld, weekend No IVA sui TV fino al 31 Marzo 2024: i dettagli dell'offerta

In occasione del weekend di Pasqua, Mediaworld propone ai possessori della carta Mediaworld Club, che può essere richiesta gratuitamente, lo sconto IVA sui TV.

Come leggiamo direttamente sul sito web di Mediaworld, infatti, lo sconto è pari allo scorporo dell’IVA, ovvero del 18,04%, che viene applicato sul prezzo di vendita in vigore e nel carrello. La carta Mediaworld Club può essere richiesta attraverso questo indirizzo, e deve essere associata al proprio account per accedere all’offerta.

Sono esclusi dall’iniziativa, che è valida sia in negozio che nell’app:

I prodotti che rientrano nel volantino “Pasqua Tech” (attiva dal 25 Marzo al 2 Aprile)

I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni;

Tutti i prodotti inseriti nel sito Mediaworld Ricondizionati

I dettagli della promozione sono accessibili direttamente attraverso questo indirizzo, dove è presente anche la lista completa dei modelli di TV che rientrano nell’offerta.