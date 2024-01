Mediaworld, weekend NO IVA su tutti i TV: i dettagli della promozione

Nuova promozione lanciata quest’oggi da Mediaworld. La catena di distribuzione infatti propone un weekend NO IVA su tutti i televisori, per i possessori della carta Mediaworld Club che si può richiedere comunque in maniera gratuita. L’offerta è disponibile fino al 7 Gennaio 2024.

Come leggiamo direttamente nella pagina dedicata, lo scorporo dell’IVA è pari al 18,04% e viene applicato nel carrello.

Nella lista dei tv compatibili troviamo vari modelli di TV OLED che sono già scontati e su cui si può risparmiare ulteriormente, tra cui il Sony XR42A90KAEP da 42 pollici che è già scontato a 1599 Euro rispetto ai 1849 Euro di listino e che può essere portato a casa ad un prezzo ancora più basso. Doppio sconto anche sull’LG OLED EVO C3 da 55 pollici, che passa a 1699 a 1399 EUro e che può godere dello sconto IVA.

Molto ampia anche la scelta di TV Philips, tra cui il 55OLED707 da 55 pollici che viene scontato da 1499 Euro a 1299 Euro e può essere portato a casa ad un prezzo ancora più basso.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulla vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.