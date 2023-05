Mediaworld, weekend NO IVA su tutti i TV: che sconti fino al 21 Maggio!

Mediaworld lancia in giornata odierna il weekend NO IVA su tutti i TV. Fino al 21 Maggio 2023 è infatti possibile godere di uno sconto del 18% su tantissimi modelli di televisori. Ad essere interessati troviamo un'ampia gamma di marchi.

Il Samsung UE43BU8070UXZT da 43 pollici è disponibile a 319,63 Euro, il 18% in meno rispetto a 389,99 Euro di listino, mentre l'LG OLED55A26LA da 55 pollici viene proposto ad 819,59 Euro, il 18% in meno dai 999,99 Euro di listino.

Interessante anche lo sconto sul Sony XR65A80K da 65 pollici, che passa a 1803,11 Euro, il 18% in meno dai 2199,99 Euro di listino. Tra gli altri sconti, segnaliamo quello sull'OLED 65CS6LA da 65 pollici, disponibile a 1548,21 Euro, dai 1888,99 Euro, mentre il Samsung QE75Q60BAUXZT da 75 pollici viene proposto a 1234,30 Euro, con un risparmio del 18% dai 1505,99 Euro di listino.

La promozione è attiva su tutti i TV venduti online ed in negozio ad esclusione di quelli inclusi negli sconti solo per oggi, solo per il weekend, il TV con codice 175791 ed i prodotti ceduti nell'ambito di abbonamenti, prevendite e promozioni.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.