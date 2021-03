MediaWorld Weekend, MacBook Air M1 in offerta per poche ore

Dopo aver avviato uno sconto legato a Samsung Galaxy S20 FE, MediaWorld torna a lanciare iniziative promozionali relative al mondo della tecnologia. Infatti, la nota catena ha avviato un'offerta legata al portatile MacBook Air con chip M1.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene venduto, nel suo modello con 256GB di SSD e 8GB di RAM, a un prezzo pari a 1129 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era di 1159 euro. In parole povere, siamo dinanzi a un possibile risparmio di 30 euro. Potrebbe dunque sembrare uno sconto di poco conto, ma in realtà ricordiamo che in questo periodo risulta persino difficile reperire il prodotto.

Per farvi un esempio concreto, su Amazon Italia spesso il dispositivo risulta non disponibile oppure con tempi di spedizione elevati (al momento in cui scriviamo, la colorazione Oro arriva dopo uno o due mesi). Inoltre, da Unieuro essenzialmente tutte le colorazioni risultano esaurite. In questo contesto, l'iniziativa "Solo per il Weekend" attiva da MediaWorld oggi 13 marzo 2021 permette, tra l'altro, di scegliere tra le colorazioni Argento e Grigio Siderale. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta tenendo d'occhio da tempo il prodotto. Tenete conto del fatto che la promozione rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Per il resto, dovete sapere che alcune colorazioni sono in promozione anche su Amazon (anche se non sappiamo quante unità sono disponibili). Ad esempio, la variante Grigio siderale in queste ore è in sconto a 1089,90 euro.